تحويلات المغتربين المصريين ترتفع 34% خلال شهرين

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 33.6% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني وفبراير شباط من العام الجاري بقيمة 1.3 مليار دولار لتبلغ نحو 5.2 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من 2019.

وأضاف البنك في بيان صحافي أن التحويلات ارتفعت خلال يناير كانون الثاني 27.8% على أساس سنوي إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار تقريبا قبل عام، كما زادت تحويلات فبراير شباط 40.3% إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار تقريبا في نفس الشهر من 2019.

وتمثل التحويلات مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد.