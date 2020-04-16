دول الخليج توافق على إنشاء شبكة أمن غذائي موحد

وافقت دول مجلس التعاون الخلیجي، الیوم الخمیس، على اقتراح دولة الكویت بإنشاء شبكة أمن غذائیة متكاملة خلیجیة موحدة لتحقیق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة بتكلیف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة بالدراسة الفنیة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة في بیان نقلته وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن وزیر التجارة والصناعة الكویتي خالد الروضان شارك الیوم في الاجتماع الاستثنائي الثاني عبر تقنیة الاتصال المرئي بین وزراء التجارة في مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، لاستعراض الجھود المبذولة في دول المجلس للتصدي لداعیات وآثار جائحة كورونا المستجد (كوفید - 19).

وذكر البيان أن الوزراء المعنیین بحثوا أیضا الآثار الاقتصادیة لوباء فیروس كورونا المستجد على دول الخلیج ومناقشة الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن ھناك اجتماعات تنسیقیة دوریة بین وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بین مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجھھا.