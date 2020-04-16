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روسيا تخصص نحو 27 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا

المصدر: دبي - العربية.نت
عمليات تعقيم من فيروس كورونا في موسكو
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أعلنت الحكومة الروسية تخصيص نحو 27 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعطى أمس الأربعاء تعليمات إلى مجلس الوزراء لتقديم خطط لتطوير القطاعات الاقتصادية المهمة.

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: "بشكل عام، بالنسبة لكل من القطاعات الأساسية الداعمة للاقتصاد، أطلب منكم العمل بسرعة وتقديم خطة عمل محددة، بما في ذلك دعم برامج استبدال الواردات في الصناعة".

وذكر بوتين أن اقتصاد بلاده في وضع صعب جراء انتشار فيروس كورونا.

وسجلت روسيا نحو 2500 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى ما يزيد على 18 ألف إصابة.

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