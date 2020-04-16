شيكات للأميركيين مذيلة بتوقيع ترمب.. لماذا؟

قال مسؤول في الإدارة الأميركية لشبكة "CNN" الإخبارية إن الشيكات التي خصصتها الحكومة الأميركية لمساعدة المواطنين في التغلب على الآثار الكارثية لأزمة كورونا سيتم تذييلها بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خطوة هي الأولى من نوعها.



وقال مسؤولون في وزارة الخزانة لصحيفة "واشنطن بوست" إن القرار الذي تم اتخاذه في اللحظات الأخيرة قبل البدء في صرف الشيكات لمستحقيها قد يتسبب في تأخير تسلم المواطنين التي تبلغ قيمة كل منها نحو 1200 دولار، والتي تأتي في إطارة حزمة تحفيز ومساعدات حكومية تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار.

وسيظهر توقيع الرئيس ترمب على الجانب الأيسر من تلك الشيكات في أول ظهور لاسم رئيس أميركي على الشيكات الصادرة عن خدمة الإيرادات الداخلية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية.

وسيظهر عليها اسم الرئيس ترمب على عشرات الملايين من الشيكات للأشخاص الأميركيين دافعي الضرائب الذين لا يوجد لديهم حسابات مصرفية، يمكن إيداع تلك الشيكات فيها بصورة مباشرة.

وسيتم إصدار الشيكات بواقع 5 ملايين شيك كل أسبوع ومن المتوقع أن يستغرق وصولها إلى مستحقيها نحو 20 أسبوعا، بحسب ما نقلته الشبكة الأميركية عن مصاد في وزارة الخزانة.



ووفقا لما ذكرته الشبكة الإخبارية، فإن الرئيس الأميركي لا يحق له من الأساس التوقيع على تلك الشيكات حتى لا يتم استغلالها لأغراض سياسية.

وقالت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست" إن ترمب طلب سرا من وزير خزانته ستيفن مونشن الأسبوع الماضي وضع اسمه على تلك الشيكات.