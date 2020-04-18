رغم كورونا.. تطبيقات نقل الأجرة تعمل بالسعودية

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل في السعودية المهندس صالح الجاسر، صدور الموافقة باستئناف عمل مركبات الأجرة العامة مع تطبيقات توجيه المركبات، خلال فترات السماح في المدن التي لا يطبق بها الحظر الكلي للتجول.

وكانت بعض هذه الخدمات جرى تعليقها في المملكة منذ بداية التعامل مع جائحة كورونا.

وأوضح الوزير بتصريح صحافي أن فريق عمل متخصصا ضم جهات عدة وضع ضوابط محددة ومقننة لذلك لضمان الأخذ بالاعتبار أعلى معايير السلامة حفاظاً على صحة الركاب والسائقين، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للنقل سوف تعلن عن هذه الضوابط.

وجدد وزير النقل شكره لقيادة المملكة على الموافقة على عمل سائقي مركبات الأجرة مع تطبيقات توصيل الطلبات خلال فترة جائحة كورونا كحالة استثنائية وفق الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها الجهات المعنية بتنظيم هذا النشاط حالياً وسوف يتم الإعلان عنها.

وأكد أن هذه القرارات تأتي تقديراً من القيادة لوضع منشآت القطاع الخاص التي تأثرت أعمالها بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها منشآت قطاع الأجرة ولدعم العمل في تطبيقات توصيل الطلبات التي يعول عليها كثيراً في هذه الظروف خاصة في أوقات الذروة.

وقال الجاسر: "إننا وفي هذه البلاد المباركة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، نعمل على إدارة هذه الأزمة بخطوات مدروسة وصحيحة تتضافر فيها جميع الجهود لمؤسسات الدولة وتتكامل لتشكل أنموذجاً مثالياً وناجحاً في إدارة الأزمات".