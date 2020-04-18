ترمب: 19 مليار دولار لإنقاذ المزارعين

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، برنامج إغاثة حجمه 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا من خلال حزمة تشمل دفع أموال بشكل مباشر وشراء المنتجات واللحوم ومنتجات أخرى على نطاق واسع.

وقال ترمب في إعلان برنامج مساعدة المزارعين إن "هؤلاء أناس رائعون وهم أميركيون عظام لم يشتكوا قط.. إنهم يفعلون فقط ما يتعين عليهم فعله". وسيتضمن البرنامج 16 مليار دولار في شكل مدفوعات مباشرة، بحسب وكالة "رويترز".

وكان ترمب قال في وقت سابق إنه يجب إنقاذ شركات الطيران الأميركية، وإن إدارته تستعد لكي تقدم لهم منحة حجمها 32 مليار دولار لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا.

وكان البيت الأبيض ومجلس الشيوخ اتفقا على خطة تحفيزية للاقتصاد بتريليوني دولار، تتضمن 130 مليار دولار لدعم المستشفيات، و150 مليار دولار لمساعدة الولايات والسلطات المحلية.