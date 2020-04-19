سلطنة عمان.. خفضٌ في ميزانية الدولة بـ500 مليون ريال

أعلن مسؤول بوحدة السياسات المالية بوزارة المالية العمانية عن خفض بـ500 مليون ريال عُماني بالموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن ذلك يأتي جراء خفض 5% من الاعتمادات العسكرية والأمنية و10% من الاعتمادات الإنمائية والإجراءات الحكومية الأخرى التي تم اتخاذها، وفق ما ورد في كالة الأنباء العمانية على تويتر.



وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة الإجراءات المتخذة ووضع إجراءات مالية واقتصادية جديدة بما يتلاءم مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي للسلطنة والنمو المستهدف في الموازنة العامة للدولة.

٥٠٠ مليون ريال عُماني خفض بالموازنة العامة للدولة جراء خفض ٥ بالمائة من الاعتمادات العسكرية والأمنية و١٠ بالمائة من الاعتمادات الإنمائية والإجراءات الحكومية الأخرى التي تم اتخاذها . pic.twitter.com/M2nBxWDub8 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 19, 2020

وكانت وكالة موديز، قد خفضت التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، في مارس الماضي، إلى درجة أكبر في المستويات مرتفعة المخاطر.

وعزت ذلك إلى تراجع قوة البلاد المالية، وهو ما يتضح في ارتفاع الدين الحكومي وضعف مقاييس القدرة على تحمل الدين. وخفضت الوكالة التصنيف إلى ‭‭Ba2‬‬ من ‭‭Ba1‬‬ وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

تأتي هذه التطورات، في وقت كانت سلطنة عمان قد أعلنت تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية من مطارات السلطنة وإليها بدءا من الأحد 29 مارس الماضي، مستثنيةً من ذلك رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوي، وذلك بحسب ما ورد في مركز الأخبار العماني على تويتر.

وأغلقت سلطنة عُمان، أيضاً جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع داخل وخارج المراكز التجارية.

وأوضحت اللجنة العليا العمانية لبحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار كورونا، أنها استثنت من هذا القرار المحلات التموينية الغذائية والاستهلاكية والعيادات والصيدليات ومحلات النظارات.