40 ألفاً من جنسية واحدة يغادرون الإمارات.. وهذه وجهتهم

مع تصاعد حدة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد وخسارة الملايين لوظائفهم حول العالم، لم تكن الإمارات بمنأى عما حدث مع تعليق تام لكافة الأنشطة الاقتصادية في إطار خطة الحكومة لمواجهة الوباء في بلد من أكبر بلدان العالم من حيث إجراء فحوص الفيروس لكل مليون نسمة.

وفي أحدث علامة على تضرر الوافدين من تعليق الأنشطة الاقتصادية، تقدم نحو 40 ألف باكستاني بطلبات لمغادرة الإمارات، بحسب ما نقلته صحيفة "خليج تايمز" عن القنصل العام لباكستان في الإمارات أمجد علي.

وقال القنصل: "تلقينا نحو 40 ألف طلب حتى الآن من مواطنين باكستانيين من أجل مغادرة الإمارات.. واعتبارا من يوم أمس السبت بدأت الرحلات إلى باكستان. ينبغي على الناس أن يفهموا أن لدينا عددا محدودا من الرحلات وكذلك عدد محدود لإجراء الفحوصات في باكستان، وأيضا أماكن محدودة للحجر الصحي. سنواصل عمليات إجلاء المواطنين الباكستانيين الراغبين في العودة إلى بلادهم مع مرور الوقت".

وأضاف أن القنصلية قامت بتوزيع مساعدات لنحو 8500 باكستاني منذ اندلاع الوباء، منوها باحتياج نحو 11 ألف باكستاني آخرين للمساعدات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن غالبية تلك الفئة فقدوا أعمالهم أو انتهت تأشيرات الإقامة الخاصة بهم. وتابع: "نتيجة للظروف الراهنة هناك تحدٍّ في إيصال المساعدات، لذا كل ما أطلبه منكم هو الصبر. من الممكن أن يكون هناك تأخير لكننا سنصل إليكم بكل تأكيد".