الحقيل يمنح 60 صلاحية جديدة لأمناء ووكلاء وزارة الشؤون البلدية

منح وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي المكلف ماجد الحقيل 60 صلاحية لأمناء المناطق والمحافظات ووكلاء الوزارة ومديرو الإدارات تمثل نقلة نوعية في آلية العمل، لنقل منظومة القطاع إلى مرحلة جديدة.

يأتي هذا الإجراء نظرا لأهمية أمانات المناطق والمحافظات، واتساع نطاق عملها على امتداد الوطن، والتي كان لها النصيب الأكبر من تلك الصلاحيات، حيث فوض الحقيل الأمناء بأربعين صلاحية، تصب في تطوير منظومة القطاع البلدي.

وتشمل الصلاحيات تأجير العقارات البلدية وتوقيع عقودها، واعتماد تقارير فحص التربة للأراضي المطلوب تخطيطها، إضافة إلى اعتماد الدراسات الهيدرولوجية، واعتماد مخططات المواقع المنفردة للأسواق الموسمية وغيرها.

وفي وزارة الشؤون البلدية والقروية، فوّض الوزير ماجد الحقيل الوكلاء ومديرو الإدارات بممارسة 20 صلاحية جديدة، حيث شملت صلاحيات الوكلاء تفويض بعض صلاحياته للمسؤولين المرتبطين به، وإصدار الموافقات على نزع الملكية للنفع العام، وصرف تعويضات العقارات الصادر بشأنها قرارات وزارية بالموافقة على بدء إجراءات نزع مِلكيتها، فيما وجه بإنشاء مركز جديد داخل الوزارة هو "مركز البيانات البلدية ودعم القرار"، ليقوم بدوره كجهة وحيدة مسؤولة عن تنظيم وإدارة وحوكمة البيانات والإحصائيات والمؤشرات الحضرية في القطاع البلدي، إضافة إلى إنشاء وحدتين، هما، "وحدة الأنظمة والسياسات والشؤون القانونية" ، و"وحدة الشؤون المالية والميزانية".

تأتي هذه القرارات لتحقق أكبر استفادة للمواطن والمستثمر والمقيم من خدمات القطاع البلدي، إضافة إلى تحسين مستوى جودة الحياة في كافة المناطق، وتسهيل معاملات المواطن لدى الجهات التابعة للقطاع، إلى جانب تفعيل دور المجالس البلدية الرقابية والتقريرية في خدمته، وتسريع إنجاز المشاريع البلدية.

وتمكن تلك الصلاحيات من سرعة اعتماد وإنجاز المخططات التنظيمية لمسارات الطرق والشوارع والميادين والمواقف، داخل النطاق العمراني، إلى جانب توفير عدالة الفرص الاستثمارية، من خلال تفويض صلاحيات اعتماد قرار استئجار الدور الحكومية، وتأجير العقارات البلدية، بالإضافة إلى اعتماد مخططات المواقع الاستثمارية ومخططات تجزئتها.