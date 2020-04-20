الصين تخفض فائدة رئيسية للمرة الثانية منذ بداية العام

خفضت الصين سعر الإقراض الرئيسي لديها كما هو متوقع، اليوم الاثنين، لتقلص تكاليف الاقتراض على الشركات وتدعم الاقتصاد المنكوب جراء فيروس كورونا، بعد أن انكمش للمرة الأولى في عقود.

وتقرر خفض سعر الإقراض الرئيسي لأجل عام 20 نقطة أساس إلى 3.85% من 4.05% سابقاً، في حين جرى خفض سعر خمس سنوات عشر نقاط أساس إلى 4.65% من 4.75%.

ويعد الخفض هو الثاني على سعر الإقراض القياسي هذا العام، والأحدث لأحد أسعار الإقراض الرئيسية في الصين. تقوم معظم أسعار القروض الجديدة والقائمة على سعر الإقراض الرئيسي، بينما يؤثر سعر الخمس سنوات على الرهون العقارية.

وكان جميع المشاركين في مسح لوكالة رويترز توقعوا خفض الفائدة. وتوقع معظمهم خفضا بمقدار 20 نقطة أساس لفائدة عام وخفضا أكثر تواضعا بين خمس نقاط أساس وعشر لسعر الخمس سنوات مع محاولة بكين إبقاء أسعار العقارات تحت السيطرة.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة انكماش الاقتصاد الصيني 6.8% في الربع الأول من العام عنه قبل سنة في ظل إغلاق المصانع والمتاجر وتوقف الملايين عن العمل بسبب إجراءات احتواء صارمة. ذاك أول انكماش منذ 1992 على الأقل، عندما بدأ نشر الأرقام الفصلية.

ومع إعادة تشغيل محركات الاقتصاد، يقول المحللون إن النشاط قد يستغرق شهوراً للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، ويتوقعون ضغوطاً إضافية من ركود عالمي بات مرجحاً.

ويتحدد سعر الإقراض الرئيسي شهريا على يد 18 بنكا. وكان بنك الشعب الصيني عدل في آلية تسعيره في أغسطس/آب 2019، ليربطها على نحو فضفاض بسعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل.