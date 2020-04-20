إيطاليا تتوقع انكماشاً اقتصاديا بـ 8% هذا العام

قال مصدران مطلعان لرويترز إن وزارة الخزانة تتوقع أن ينكمش اقتصاد إيطاليا بحوالي 8% هذا العام، وهو ما يبرز التأثير السلبي للعزل العام في أرجاء البلاد الذي فُرض لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

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وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الأمر، إن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيستعيد عافيته العام القادم مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ما بين 4.0 إلى 4.5%.

ولا تشمل التقديرات التأثير الإيجابي لحزمة تحفيزية سيتم الموافقة عليها في وقت لاحق هذا الشهر والتي قال أحد المصدرين إنها ستبلغ أكثر من 70 مليار يورو (76.06 مليار دولار).

وستصدر الحكومة الإيطالية تحديثا لأرقام النمو وأهداف الميزانية في وقت لاحق هذا الأسبوع، ربما يوم الأربعاء.

وكانت الحكومة أعلنت في سبتمبر أيلول الماضي أنها تستهدف زيادة قدرها 0.6% في الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ونموا عند 1% في 2021، لكن جائحة كوفيد-19 من المتوقع أن تدفع إيطاليا إلى أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا سيهبط 9.1% هذا العام، بينما تكهن بنك الاستثمار غولدمان ساكس بهبوط قدره 11.6%.

وأبلغ مسؤول بارز رويترز الخميس أن الركود الحاد والاقتراض الحكومي الإضافي من المتوقع أن يرفعا العجز في ميزانية إيطاليا إلى ما يقارب 10% من الناتج القومي هذ العام.