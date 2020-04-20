جورجيفا: أزمة كورونا هي الأسوأ منذ الكساد العظيم

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين، إن الأزمة التي أوقد شرارتها انتشار فيروس كورونا المستجد هي الأسوأ منذ الكساد العظيم.

وأبلغت مؤتمرا صحافيا عن بعد لوسائل الإعلام البلغارية، أن تداعيات الفيروس ستفضي إلى انكماش اقتصادات 170 دولة في أنحاء العالم هذا العام.

وذكرت أن الدول النامية قد تكون الأكثر تضررا من تداعيات انتشار الفيروس، موضحة أن "الدول الأشد تضررا في الوقت الحالي من الجائحة

ليست بالضرورة الدول التي ستكون الأكثر تأثرا اقتصاديا. أكثر ما يقلقني هو الدول النامية والناشئة".