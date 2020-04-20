دخله مليونا دولار ويوصل الطلبات للمنازل لهذا السبب

لجأ رجل أعمال روسي إلى حيلة غريبة للهروب من ملل العزل المنزلي في وقت يقبع فيه ملايين الروس في منازلهم على خلفية جائحة كورونا التي تجتاح البلاد.

الحيلة التي لجأ إليها سيرغي نوتشوفني، والذي يبلغ من العمر 38 عاماً، تمثلت في العمل كعامل لتوصيل الطلبات إلى المنازل مقابل متوسط أجر يتراوح ما بين 13-20 دولاراً في الساعة في وقت يبلغ فيه دخله السنوي من نشاط الاستشارات الذي يمتلكه نحو مليوني دولار سنوياً، بحسب ما ذكرته شبكة ABC News الأميركية.

وقال نوتشوفني، الذي عاد لتوه من الصين بعد 12 عاماً قضاها هناك، إنه لم يفقد عمله بمجال الاستشارات ولكنه أراد "النظر إلى الحياة من زاوية مختلفة، بالإضافة إلى رغبته في التخلص من الشعور بالملل الذي تملكه على خلفية بقائه في منزله لفترة طويلة وسط إجراءات الإغلاق التي تتخذها الحكومة الروسية لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالبلاد.

وألزمت الحكومة الروسية مواطنيها من غير أصحاب الوظائف الحيوية بالبقاء في المنزل ما تسبب في ارتفاع مطرد على خدمات توصيل الطلبات بالبلاد.

وأضاف نوفشوفني أنه يقطع مسافات سير يومية تبلغ نحو 20 كيلومتر من أجل توصيل الطلبات إلى المنازل، وهو ما يسمح له بممارسة رياضة المشي والتخلص من الشعور بالملل على حد سواء.

وتابع "أجني ما بين 1000-1500 روبل يومياً، واستطعت من خلال تلك الوظيفة التخلص من الالتصاق بالإنترنت لساعات طويلة. الغريب في الأمر أن الناس لا تلحظ عمال توصيل الطلبات على الرغم من زيهم الأصفر الموحد".