أزمة كورونا تفاقم معاناة اللاجئين الاقتصادية.. ودعوات للمساهمة

نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم تقريرها السنوي للعمل الخيري الإسلامي 2020، الذي أعلنت فيه وصول أموال الزكاة إلى أكثر من مليون نازح ولاجئ مستفيد من صندوق الزكاة للاجئين من الأكثر ضعفاً حول العالم في عام 2019.

ويبرز التقرير بشكل مفصّل كيف نجح صندوق الزكاة للاجئين في إيصال المساعدات النقدية والعينية إلى 1,025,014 شخصاً (191,497 أسرة)، مما أتاح تلبية احتياجاتهم العاجلة كالمأوى والطعام والتعليم والرعاية الصحية وسداد الديون.

وقد تم ذلك من خلال مساهمات إجمالية بلغت 43,165 مليون دولار أميركي تلقاها صندوق الزكاة للاجئين من الأفراد والمؤسسات الشريكة ورواد العمل الخيري غالبيتهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقبل أيام من انطلاق حملتها العالمية لشهر رمضان #خيرك_يفرق، تحث مفوضية اللاجئين على ضرورة استمرار تقديم مساهمات الزكاة والصدقة لمساعدة الملايين من الأسر التي تستقبل شهر رمضان بعيداً عن ديارها وسط فقر مدقع وحالة عدم اليقين.

ومع بقاء الكثير من الناس في منازلهم جراء أزمة فيروس كورونا تصبح التبرعات الرقمية عبر المنصة الإلكترونية لصندوق الزكاة للاجئين (zakat.unhcr.org) ضرورية أكثر من أي وقت مضى لمساعدة اللاجئين على مواجهة أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية التي تزيد من أوضاعهم سوءاً.

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وبلغت النسبة المستلمة من المتبرعين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 99% خلال عام 2019، لا سيما من المتبرعين في دول المجلس التعاون الخليجي. وأما النسبة المتبقية فقد تضمنت تبرعات من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة.

وقال خالد خليفة، ممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي ومستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر جميع الأفراد والجمعيات والمؤسسات المالية الإسلامية الذين ائتمنوا مفوضية اللاجئين على زكواتهم. نحن ممتنون جداً لهذا الدعم الذي وصل 100% إلى الأسر الأكثر حاجة والذين يعيشون تحت خط الفقر."

وأضاف: "اليوم في ظل أزمة فيروس كورونا، سيحتاج المزيد من اللاجئين إلى المساعدة الإنسانية، إذ يتواجد أكثر من 80% من اللاجئين حول العالم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي يعاني الكثير منها من ضعف في أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي. في البلدان التي تعمل فيها مفوضية اللاجئين، يأتي فيروس كورونا ليفاقم من حالة الطوارئ الموجودة أصلاً".

وأطلقت مفوضية اللاجئين في الخامس والعشرين من مارس الماضي مناشدة عاجلة للحصول على 255 مليون دولار أميركي للحد من المخاطر والتقليل من تأثير تفشي فيروس كورونا في المجتمعات الضعيفة.

ومن شأن مساهمات الصدقة والزكاة أن تساعد في حماية اللاجئين من الانزلاق نحو مزيد من الفقر والعوز. تشكل المساعدات النقدية وسيلة سريعة وفعالة لتمكين الأسر من توفير الأحتياجات الأساسية من الإيجار والطعام ولوازم النظافة وغيرها من المستلزمات الملحة في حالة الإغلاق التام، والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء، خصوصاً وأن الكثير من اللاجئين كانوا يعتمدون على فرص العمل اليومية غير الرسمية.