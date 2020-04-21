الإمارات تمدد فترة سداد ضريبة القيمة المضافة حتى 28 مايو

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية، اليوم الثلاثاء، إنها قررت تمديد فترة سداد ضريبة القيمة المضافة المنتهية في 31 مارس آذار إلى 28 مايو أيار.

وأضافت الهيئة في بيان أن القرار اتخذ بصفة استثنائية. وكانت الهيئة قالت الأسبوع الماضي إنها ستمدد استثنائيا الفترة الضريبية للمسجلين للضريبة الانتقائية.

واتخذت الإمارات عدة خطوات لدعم القطاع الخاص في ظل أزمة فيروس كورونا، التي ألقت بظلالها على البلاد، إذ أعلن مصرف الإمارات المركزي عن حزمة تحفيزية بلغت 256 مليار درهم، (بما يعادل 69.7 مليار دولار)، تتألف من 50 مليار درهم في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و50 مليار درهم في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية، و95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية، وهو ما يوفر سيولة لدى البنوك لزيادة تمويلاتهم.