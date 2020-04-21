حظر التجول يرفع استخدام هذه التطبيقات بنسب قياسية في مصر

تسببت الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة المصرية ومن بينها فرض حظر التجول، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، في رفع نسب استخدام المصريين لبعض تطبيقات الإنترنت بنسب قياسية وخيالية.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، فقد زاد حجم المكالمات الصوتية بنسبة 15% بالنسبة للمكالمات الدولية، و3% بالنسبة للمكالمات المحلية.

وبالنسبة لخدمات الإنترنت، فقد زادت نسبة استخدام الإنترنت المنزلي بنسبة 87%، كما ارتفع استخدام خدمة الـ"موبايل إنترنت" بنسبة 18%.

وتشير البيانات إلى تضاعف عدد ساعات وقت الذروة لاستخدام خدمات وتطبيقات الإنترنت لتصل إلى 15 ساعة يوميا من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الثالثة صباحاً خلال الأسبوع الثاني من إبريل مقارنه بعدد 7 ساعات فقط خلال الاسبوع الثاني من شهر مارس الماضي.

وتمثلت زيادة استهلاك الإنترنت ارتفاع نسبة تصفح مواقع الإنترنت بنسبة 131%. وجاءت الزيادة الكبيرة في استخدام شبكة الإنترنت مع ارتفاع استخدام تطبيق "تيك توك"، وهو تطبيق عبارة عن وجهة مفضلة لمقاطع الفيديو للمستخدمين على الهواتف المحمولة، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنحو 194%.

كما زاد استخدام تطبيقات الألعاب علي شبكة الإنترنت بنسبة 96%. أيضاً زادت نسبة استخدام المصريية للمنصة العالمية لمشاهدة الأفلام "نتفلكس" بنسبة 69%. وأيضاً ارتفعت نسبة استخدام موقع مشاهدة وتحميل التسجيلات المرئية والفيديوهات مجانا ومشاهدتها ومشاركتها والتعليق عليها عبر موقع "يوتيوب"، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنحو 41%.

وتسببت إجراءات الحظر في ارتفاع نسبة استخدام "شاهد"، وهي منصة عربية تقدم خدمة الفيديو ومشاهدة الأفلام والمسلسلات في منطقه الشرق الأوسط، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 40%.

وبالنسبة لتطبيقات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، فقد زادت نسبة استخدام موقع "فيسبوك" بنسبة 151%. كما ارتفعت نسبة دخول المصريين لموقع "إنستغرام" بنسبة 59%. وبالنسبة لتطبيق "واتس آب"، فقد زادت نسبة استخدام التطبيق في مصر بنسبة 34%.

كما زادت نسبة تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي لتصل إلى 376.4% في الأسبوع الثاني من شهر إبريل الحالي مقارنة بالأسبوع الثاني من شهر مارس الماضي.