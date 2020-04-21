صندوق الاستثمارات السعودي يتنازل عن أرباحه بـ "الكهرباء"

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن صدور موافقة من قبل اللجنة الوزارية المفوضة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء على التنازل عن نصيب صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) في الأرباح التي توزعها الشركة السعودية للكهرباء عن العام المالي 2019.

ويمتلك الصندوق في الشركة حصة قدرها 3.09 مليون سهم تمثل 74.31% من إجمالي أسهم الشركة.

وأشارت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول إلى أن الهدف من التنازل عن الأرباح هو تحقيق الأهداف المرجوة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء وضمان الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة والبحث عن الطرق المناسبة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.