"هدف": 8 برامج للدعم لا تمنع الاستفادة من مبادرة التوظيف 

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أنه يُمكن لمنشآت القطاع الخاص، الاستفادة من دعم الأجور في مبادرة “دعم التوظيف"، للسعوديين والسعوديات الذين استفادوا سابقاً من 8 برامج، وهي التدريب على رأس العمل (تمهير)، والشهادات المهنية الاحترافية، ودعم نمو التوطين، ودعم العمل الجزئي، وإعانة الباحثين عن عمل، ودعم أجر أيام غسيل الكلى، ودعم ضيافة أطفال المرأة العاملة (قرة)، ودعم نقل المرأة العاملة (وصول).

وأضاف أنه يُمكن لمن استفاد من برنامج "دعم التوظيف لرفع المهارات" لمدة أقل من 24 شهرًا، الاستفادة من المدة المكملة لها، في مبادرة "دعم التوظيف".

وتدعم المبادرة أجور المواطنين والمواطنات الذين تم توظيفهم، في جميع الوظائف بالقطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 بأثر رجعي، وكذلك أي توظيف جديد، وبنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 4 آلاف و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.