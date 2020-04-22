أكبر اقتصاد في أوروبا قد ينكمش 5.5% في 2020

ذكرت صحيفة دي تسايت الأسبوعية، اليوم الأربعاء، أن رئيس لجنة المستشارين الاقتصاديين الألمانية يتوقع انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بما لا يقل عن 5.5% هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا، مقارنة مع توقع سابق بانكماش 2.8%.

ونقلت الصحيفة عن لارس فيلد قوله "لا يمكن أن نتمسك بهذا التقدير. أتوقع بدلا من ذلك انخفاضا 5.5%، وهذا تفاؤل".

موضوع يهمك أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الاثنين، أن على ألمانيا توخي الحذر والانضباط في حربها على فيروس كورونا... بعد فتح جزئي.. ميركل تدعو ألمانيا للحذر والانضباط فيروس كورونا

وأضاف أن التوقع الأصلي، من مارس/آذار، يستند إلى إغلاق لـ5 أسابيع وزيادة في الأنشطة لـ3 أسابيع.

بدورها، كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أعلنت الاثنين، أن على ألمانيا توخي الحذر والانضباط في حربها على فيروس كورونا لتفادي حدوث انتكاسة في الأسابيع المقبلة.

وقالت ميركل للصحافيين، الأول من أمس، إن ألمانيا سترى خلال أسبوعين فقط ما إذا كان تخفيف القيود الجزئي اليوم الاثنين على الحياة العامة سيدفع معدل الإصابات للزيادة. وأضافت "علينا توخي الحذر والالتزام".

وأعيد فتح بعض المحلات التجارية في معظم أنحاء ألمانيا، حيث يتخذ أكبر اقتصاد في أوروبا أول خطوة تجريبية نحو إعادة الحياة العامة بعد إغلاق لمدة أربعة أسابيع لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وسُمح بإعادة فتح المتاجر التي تبلغ مساحتها 800 متر مربع (8600 قدم مربعة)، الاثنين، إلى جانب صالات عرض السيارات ومحلات الدراجات ومحلات بيع الكتب بصرف النظر عن مساحتها، بموجب اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات.