البنك الدولي: تحويلات المغتربين تتراجع 20% في 2020

توقع البنك الدولي أن تتراجع التحويلات المالية للعاملين بالخارج حول العالم، العام الجاري بنسبة 20% نتيجة الأزمة الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا.

وأضاف في تقرير، صدر اليوم الأربعاء، أن هذا التراجع، الذي يعد الأعنف في التاريخ الحديث، سيكون ناتجا عن خسارة العاملين بالخارج لوظائفهم وفقدان رواتبهم خلال الأزمة الحالية في البلدان التي يعملون بها.

وأضاف أن تحويلات المغتربين إلى البلدان القليلة ومتوسطة الدخل، ستتراجع بنسبة 19.7% إلى 445 مليار دولار.

وقال البنك، إنه من المتوقع أن تكون أوروبا ووسط آسيا من أكثر المناطق تأثرا، متوقعة تراجعا قدره 27.5% في تحويلات العاملين المغتربين لديها، تليها دول أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 23.1%، ثم دول جنوب آسيا بنسبة 22.1%، وفي المرتبة الرابعة تأتي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تراجع 19.6%، ثم أمريكا ومنطقة الكاريبي في المرتبة الخامسة بنسبة تراجع قدرها 19.3%، وأخيرا شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 13%.

وفيما يتعلق بمنقطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال التقرير إن التراجع المتوقع لتحويلات العاملين بالخارج خلال العام الجاري يأتي بعد ارتفاع قدره 2.6% في عام 2019.

ويتوقع أن تتعافى التحويلات إلى المنطقة بحلول العام المقبل، لكن بمعدل نمو محدود يصل إلى 1.6% وهو ناتج عن النمو الاقتصادي المعتدل المتوقع لمنطقة اليورو ودول الخليج.

