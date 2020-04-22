مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مساعدات إضافية بـ 484 مليار دولار

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس الثلاثاء، حزمة مساعدات طارئة جديدة بقيمة 480 مليار دولار، لدعم الشركات الصغيرة المتضررة بشدة من وباء كوفيد-19، وتمويل المستشفيات التي تعاني بسبب الوباء وتكثيف الفحوصات المخبرية لكشف المصابين بفيروس كورونا المستجد.

والخطة الجديدة التي حازت على دعم من الحزبين وتأييد من الرئيس دونالد ترمب تنص على تخصيص مبلغ 320 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة للشركات التي توظف أقل من 500 شخص، ومبلغ 75 مليار دولار لمساعدة المستشفيات ومبلغ 25 مليار دولار، لتمويل الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجد ومبلغ 60 مليار دولار، لتوفير قروض مدعومة لقطاعات اقتصادية أخرى متضررة بشدة من الوباء ولا سيما الزراعة.

وبعدما أقرها مجلس الشيوخ تتجّه الخطة الآن إلى مجلس النواب الذي يتوقع أن يصوت عليها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، كي يوقعها الرئيس ترمب وينشرها.

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وكان زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكوناليل، أعلن في وقت سابق الثلاثاء التوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس على هذه الحزمة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال ماكونيل في بيان "أرحب بهذا الاتفاق بين الحزبين وآمل أن يقرة مجلس الشيوخ سريعاً بعد مراجعة الأعضاء نسخته النهائية".

وعند إقرارها ستكون هذه ثاني حزمة مساعدات ضخمة من الحكومة لدعم الاقتصاد المتضرر بشدة من تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أودت حتى اليوم بحياة 43 ألف أميركي وتركت الملايين بلا عمل.

وكان الرئيس الأميركي قد دعا الكونغرس إلى إقرار هذه الحزمة في أسرع وقت ممكن.

وتأتي أموال هذه الخطة لتضاف إلى 349 مليار دولار أنفقتها الإدارة على قروض مدعومة حصلت عليها الشركات الصغيرة، وذلك من ضمن خطة إنقاذية تاريخية بلغت قيمتها تريليونا دولار لدعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19.