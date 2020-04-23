البحرين: تمديد صلاحية جميع أنواع تأشيرات الزيارة لـ3 أشهر

أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين، عن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمدة 3 أشهر مجانا، وكذلك تصحيح أوضاع جميع أنواع الإقامات، معفاة من الرسوم المترتبة حتى نهاية العام.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف التداعيات المترتبة جراء الانتشار العالمي لفيروس كورونا، من خلال إتاحة الفرصة للمقيمين والزوار لتعديل أوضاعهم.

وأوضحت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن تأشيرات الزيارة الصالحة والمنتهية سيتم تمديدها لمدة 3 أشهر تلقائيا اعتبارا من تاريخ صدور القرار وكذلك الحال بالنسبة للإقامات.

وكانت 3 مصادر مطلعة، قد قالت في 19 أبريل الجاري، إن البحرين حصلت على قرض بنحو مليار دولار لسداد سندات بلغت أجل الاستحقاق في نهاية مارس/آذار، بعد أن علقت الدولة الخليجية خططها لإصدار سندات دولية بسبب ظروف السوق السيئة.

وأضافت المصادر أن البحرين، التي خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث تصنيفها، حصلت على القرض الشهر الماضي من مجموعة من البنوك المحلية والدولية واستخدم لسداد 1.25 مليار دولار من السندات التي كانت مستحقة في 31 مارس/آذار.

ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعليق.

وحصلت البحرين على حزمة مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات دولار في 2018، حين كانت تتجه نحو أزمة ائتمان.

وقالت مصادر لرويترز في مارس/آذار، إن البلاد تجري محادثات مع مقرضين للحصول على قرض بعد أن أوقفت خططها لإصدار سندات دولية وسط تقلبات السوق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.