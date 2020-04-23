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السعودية تطلق 3 مبادرات إضافية لدعم القطاع الصناعي

المصدر: دبي - العربية.نت
السعودية تطلق 3 مبادرات إضافية لدعم القطاع الصناعي 
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أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بندر إبراهيم الخريف، عن إطلاق ثلاث مبادرات إضافية لدعم القطاع الصناعي في المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي سيتولى تنفيذها الصندوق الصناعي السعودي.

وتتمثل المبادرة الأولى في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض العملاء من المشاريع المتوسطة التي تحل أقساطها في عام 2020.

وتأتي تلك المبادرة استكمالا لمبادرة الصندوق في تأجيل وهيكلة دفعات عملاء الصندوق من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية.

أما المبادرة الثانية، فتتمثل في خط تسهيلات ائتماني لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتستهدف تمويل المصاريف التشغيلية مثل الرواتب وفواتير الخدمات.

وتتمثل المبادرة الثالثة في دعم تكاليف المواد الخام لقطاع المستلزمات الطبية والأدوية. وتستهدف تلك المبادرة تمويل نفقات المواد الخام لكافة الشركات العاملة في مجال صناعة المستلزمات الطبية والأدوية.

كلمات دالّة

#فيروس, #كورونا, #دعم, #السعودية, #القطاع الصناعي

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