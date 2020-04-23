السعودية تطلق 3 مبادرات إضافية لدعم القطاع الصناعي 

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بندر إبراهيم الخريف، عن إطلاق ثلاث مبادرات إضافية لدعم القطاع الصناعي في المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي سيتولى تنفيذها الصندوق الصناعي السعودي.

وتتمثل المبادرة الأولى في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض العملاء من المشاريع المتوسطة التي تحل أقساطها في عام 2020.

منظومة الصناعة والتعدين تواصل دعم القطاعات الصناعية بحزمة جديدة من المبادرات من #الصندوق_الصناعي ، للمساهمة في حمايتها من آثار أزمة #كورونا ومساعدتها على القيام بدورها الحيوي في اقتصادنا الوطني. pic.twitter.com/s6l89lfmn6 — بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) April 22, 2020

وتأتي تلك المبادرة استكمالا لمبادرة الصندوق في تأجيل وهيكلة دفعات عملاء الصندوق من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية.

أما المبادرة الثانية، فتتمثل في خط تسهيلات ائتماني لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتستهدف تمويل المصاريف التشغيلية مثل الرواتب وفواتير الخدمات.

وتتمثل المبادرة الثالثة في دعم تكاليف المواد الخام لقطاع المستلزمات الطبية والأدوية. وتستهدف تلك المبادرة تمويل نفقات المواد الخام لكافة الشركات العاملة في مجال صناعة المستلزمات الطبية والأدوية.