بكين تفي بتعهداتها وتشتري المحاصيل الزراعية الأميركية

تستعد الصين لشراء 30 طناً من المحاصيل الزراعية، غالبيتها من الولايات المتحدة، لدعم مخزوناتها الاستراتيجية من المحاصيل، بحسب ما صرحت به مصادر لوكالة رويترز.

وأضافت المصادر أن الصين تسعى لبناء مخزوناتها الاستراتيجية من المحاصيل تحسباً لتعطل سلاسل الإمداد بسبب أزمة كورونا.

كما تسعى لتنفيذ تعهداتها بشراء المحاصيل الزراعية الأميركية، بحسب الاتفاق التجاري المبدئي بين البلدين الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي.

ومحور الاتفاق التجاري آنذاك، تعهد صيني بشراء سلع أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين بهدف خفض عجز تجاري ثنائي مع أميركا وصل إلى ذروته عام 2018 عندما بلغ 420 مليار دولار.

وقال مصدر تلقى إفادة بشأن الاتفاق لرويترز إن الصين ستشتري سلعا إضافية أميركية الصنع بقيمة 80 مليار دولار على مدى عامين بما في ذلك طائرات وسيارات وقطع غيار سيارات وآلات زراعية وأجهزة طبية.

وأضاف المصدر أن الصين ستزيد مشترياتها من إمدادات الطاقة بنحو 50 مليار دولار ومن الخدمات بمقدار 35 مليار دولار، كما ستعزز مشترياتها من المنتجات الزراعية بواقع 32 مليار دولار على مدى العامين المقبلين بالمقارنة مع رقم الأساس للصادرات الأميركية في 2017.

وفي ضوء جمعها مع رقم الأساس للصادرات الزراعية الأميركية البالغ 24 مليار دولار في 2017، فإن الإجمالي يقترب من 40 مليار دولار وهو الهدف السنوي الذي روج له ترمب.