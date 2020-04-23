تأجيل سداد قروض الموظفين السعوديين 3 أشهر دون رسوم

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي تأجيل جميع أقساط القروض للموظفين السعوديين لمدة 3 أشهر دون رسوم.

واتخذت الحكومة السعودية الكثير من الإجراءات لدعم الاقتصاد والمواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات تفشي كورونا.

وأصدر مؤخرا خادم الحرمين الشريفين مؤخرا أمراً ملكياً بصرف تعويض شهري بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى (9) آلاف ريال شهرياً للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

وقالت ساما إنها وجهت البنوك والمصارف كافة بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكافة المنتجات التمويلية، من دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم، وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، ابتداء من شهر (أبريل) من العام 2020م، على أن يتم تأجيل سداد الأقساط دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من العميل، مع أهمية إشعار العميل بذلك، ومراعاة قبول ومعالجة طلبات العملاء غير الراغبين بتأجيل الأقساط.

وقال وزير المالية محمد الجدعان، مساء أمس الأربعاء إن الحكومة تقوم بدراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد إذا سمحت الظروف الصحية، موضحاً أن هناك لجاناً تعمل على 6 اعتبارات ومسارات، الأول هو الصحة، والنقطة الثانية هي التدرج، وسيكون الفتح تحت المراقبة الصحية، ومن المهم أن يعي الناس أن أي إجراءات لفتح الاقتصاد، قد تتبعها إعادة الإغلاق كما يحذر منه في تجارب دولية، ونعمل مع عدد من الدول في التنسيق في مثل هذه التجارب بشأن فتح الاقتصاد.