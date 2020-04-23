"اقتصادية دبي" تضع خطة من 4 مراحل لإعادة فتح الاقتصاد

بعد شهر من إغلاق مراكزها التجارية ونحو ثلاثة أسابيع من الإغلاق التام للحد من تفشي فيروس كورونا، كشفت دبي عن خطة من أربع مراحل لإعادة فتح الاقتصاد، وأعطت تفصيلاً للإجراءات الاحترازية الجديدة للمرحلة الأولى من الخطة التي تتضمن فتح مراكز التسوق والمواصلات والمقرات الإدارية للشركات إلى جانب القطاعات المستثناة وهي الإنشاءات والصناعة.

فبالنسبة لمراكز التسوق سيتم إغلاق 75% من مواقف السيارات داخل المراكز التجارية، والسماح للمتسوقين بزيارتها لمدة لا تزيد عن 3 ساعات مع الحفاظ على سقف الإشغال بنسبة 30% كحد أقصى. وسيمنع كل من هم فوق سن الستين أو بين 3 سنوات و12 سنة من الدخول.

كذلك فرضت خطة اقتصادية دبي وضع ملصقات على واجهة المتاجر توضح عدد الزوار المسموح بهم داخل المتجر في نفس الوقت بحسب مساحة المتجر ووفقا لقواعد التباعد الاجتماعي التي تضمن مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص.

هذا ولن يُسمح لإدارة المراكز التجارية ولا تجار التجزئة بإجراء العروض الترويجية خلال المرحلة الأولى من إعادة فتح مراكز التسوق لتجنب إدارة الحشود.

أما بالنسبة لتناول الطعام داخل المطاعم فيجب تنظيم المقاعد والطاولات بحيث تشغل 30% من المطعم مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن ست أقدام بين الأشخاص.

كما يجب وضع لافتة حمراء للتنبيه بالعدد الأقصى المسوح به داخل المطعم والتي يتم احتسابها على أساس أربع أقدام لكل شخص.

وكشفت خطة اقتصادية دبي عن استمرار إغلاق الوجهات الترفيهية والسياحية في المراكز إلى جانب منع الأنشطة الفنية وإزالة المقاعد العامة لمنع الجلوس.

وقد أوصت اقتصادية دبي إدارة المراكز التجارية بجعل تجار التجزئة يدفعون الإيجار بناءً على الرسوم التناسبية لعدد ساعات فتح المتجر بدلا من تكلفة التأجير ليوم كامل

أما بالنسبة للمتاجر التي عليها تجديد عقود الإيجار، فلا ينبغي على الإدارة زيادته.

وبالنسبة للمكاتب تستمر التعليمات بعدم تجاوز عدد الموظفين الـ30% من الإجمالي مع مراعاة الإجراءات الصحية اللازمة.