مجلس النواب الأميركي يقرّ خطة تحفيز اقتصادي جديدة

أقر مجلس النواب الأميركي مساء الخميس خطة جديدة بقيمة 483 مليار دولار لدعم الاقتصاد والمستشفيات وتعزيز الفحوصات المخبرية في مواجهة جائحة كوفيد-19 وتداعيات الكارثية على أكبر اقتصاد في العالم.

والنوّاب الذين شاركوا في جلسة التصويت واضعين بغالبيتهم كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، أقرّوا الخطّة بأغلبية 388 صوتاً مقابل 5 فقط صوتوا ضدها وواحد امتنع عن التصويت.

وأتى إقرار هذه الخطة في مجلس النواب بعدما أقرها مجلس الشيوخ بالإجماع الثلاثاء، ما يعني أنها ستحال فوراً إلى الرئيس دونالد ترمب الذي يؤيدها بشدة وبالتالي من المفترض أن يوقع عليها سريعاً لتصبح سارية المفعول، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتنص الخطة على تخصيص مبلغ 320 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة للشركات التي توظف أقل من 500 شخص، ومبلغ 75 مليار دولار لمساعدة المستشفيات ومبلغ 25 مليار دولار لتمويل الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجد ومبلغ 60 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة لقطاعات اقتصادية أخرى متضررة بشدة من الوباء ولا سيما الزراعة.

وبموجب الخطة فإن الشركات التي ستحصل على القروض المدعومة من الحكومة الفدرالية يمكنها أن تطلب شطب هذه القروض إذا لم تسرح أياً من موظّفيها أو أعادت توظيف أولئك الذين سرّحتهم بسبب تداعيات كوفيد-19.

وعند دخولها حيز التنفيذ ستكون هذه ثاني حزمة مساعدات ضخمة من الحكومة لدعم الاقتصاد المتضرر بشدة من تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أودت حتى اليوم بحياة ألف أميركي وتركت الملايين بلا عمل.

وكان الرئيس الأميركي دعا الكونغرس إلى إقرار هذه الحزمة في أسرع وقت ممكن.

وتأتي أموال هذه الخطة لتضاف إلى 349 مليار دولار أنفقتها الإدارة على قروض مدعومة حصلت عليها الشركات الصغيرة وذلك من ضمن خطة إنقاذية تاريخية بلغت قيمتها تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19.

واستغرقت عملية التصويت في مجلس النواب على هذه الخطة قرابة الساعة وعشرين دقيقة وهو، بالمقارنة مع عمليات التصويت في الأيام العادية، وقت طويل جداً كان لا بدّ منه في ظل التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الكونغرس لمكافحة تفشّي الوباء.

وبموجب هذه التدابير تعيّن على النوّاب الذين اضطروا للعودة إلى واشنطن للتصويت على الخطة أن يحافظوا على قواعد التباعد الاجتماعي وأن يدخلوا إلى قاعة المجلس في مجموعات صغيرة وفق ترتيب ألفبائي.

كما وافق مجلس النواب الخميس على إنشاء لجنة للتحقيق في الطريقة التي تعاملت بها إدارة دونالد ترمب مع أزمة كوفيد-19.