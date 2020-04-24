هدف: 45 ألف سعودي يلتحقون بمبادرة دعم التوظيف

أكد تركي بن عبدالله الجعويني، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن نحو 45 ألف سعودي وسعودية التحقوا بمبادرة دعم التوظيف، التي أطلقها الصندوق لدعم أجور السعوديين والسعوديات، الذين باشروا العمل في منشآت القطاع الخاص منذ الأول من يوليو 2019، (بأثر رجعي) إضافة إلى أي توظيف جديد.

وأوضح الجعويني بأنه لا توجد مهن مستثناة من دعم المبادرة، حيث تدعم الوظائف والمهن جميعها؛ في جميع الأنشطة وجميع منشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المنشآت جميعها تستطيع الاستفادة من المبادرة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروع الصندوق، عبر صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

وبحسب "واس"، أوضح الجعويني خلال اللقاء، أن دعم مبادرة دعم التوظيف لأجور السعوديين يبدأ من 30 في المائة حتى 50 في المائة من الأجر الشهري للموظف، لسنتين، على أن يراوح الأجر بين 4000 و15 ألف ريال. كما تحصل المنشآت على دعم إضافي 10 في المائة عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسة، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50 في المائة من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

من جانبه، قال الدكتور جمعة بن حامد، نائب المدير العام لدعم التدريب في "هدف"، إن الصندوق نفذ أكثر من 73 برنامجا تدريبيا عن بعد، خلال فترة العمل عن بعد، حيث تغطي تلك البرامج أغلب الاحتياجات التدريبية في سوق العمل، مشيرا إلى أنه تم رفع تلك البرامج على منصة التدريب الإلكتروني (دروب).

وأضاف الدكتور جمعة أن الصندوق اعتمد أخيرا عددا من الشهادات المهنية الاحترافية ليرتفع عددها لنحو 40 شهادة مهنية احترافية، لافتا إلى أن هذا البرنامج يتكامل مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، إضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل.

وفي سياق متصل، أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تسجيل 13.892مشروعا في منصة العمل الحر "بحر"، وشهدت المنصة تسجيل 39.238 شخصا مستقلاً، وذلك منذ تدشين الخدمة في 2016 حتى نهاية مارس 2020. وتعد "بحر"- إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار - منصة تقنية متكاملة تعمل على الربط بين أصحاب الأعمال وبين المستقلين المحترفين لإيجاد تأثير اقتصادي واجتماعي بشكل سهل وسريع وآمن.