مصر تعلن عن محادثات مع صندوق النقد لبرنامج تمويلي جديد

قال رئيس الوزراء المصري، اليوم الأحد، إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم جديد مالي وفني، أوضح محافظ البنك المركزي أنه سيكون لمدة عام.

وأضاف مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي أن المناقشات ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة. لكنه لم يوضح حجم الدعم المالي المحتمل.

كانت مصر وقعت على قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي لمدة ثلاث سنوات تضمن زيادات ضريبية وتقليص الدعم.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن صندوق النقد متحمس للبرنامج الجديد، مضيفا أن الاحتياطيات النقدية الحالية تستطيع حماية مصر من الصدمات الاقتصادية، لأزمة فيروس كورونا لمدة عام أو عامين.

وفي ذات المؤتمر، قال محمد معيط، وزير المالية، إن المحادثات مع الصندوق تستهدف صيانة المكتسبات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية والتحوط من أي تداعيات لجائحة كورونا.