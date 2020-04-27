السعودية.. مشروع بـ 750 مليون ريال للطائرات بدون طيار

بتنسيق بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية قامت الشركة بتدشين أعمال البناء والتصنيع في مجال تطوير وتصنيع وصيانة منظومات الطائرات بدون طيار، حيث من المقرر البدء في تشغيل المشروع خلال الربع الأول من عام 2021، وبحجم استثمارات متوقعة تبلغ 750 مليون ريال.

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وتهدف الهيئة إلى بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليمياً ودولياً لتطوير صيانة وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، حيث ستقوم شركة إنترا للتقنيات الدفاعية - وهي شركة سعودية مرخصة من الهيئة - بتأمين عدد من فئات منظومات الطائرات بدون طيار المتطورة والمختلفة في المهام والأداء وبتنافسية عالية على صعيد التقنية والتكلفة.

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي بأن مشروع تطوير صيانة وتصنيع وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار يأتي لتحقيق الاستراتيجية العامة للهيئة والمبنية على ركائزها الثلاث وهي: الصناعة، والبحوث والتقنية، والمشتريات.

كما يأتي المشروع لتحقيق الهدف الإستراتيجي للمملكة الذي وضع أسسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والمتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة العسكري بحلول العام 2030، وهو ما يشكّل الدافع الأساسي لعملنا على مدى السنوات العشر المقبلة، بالتعاون المباشر مع الجهات العسكرية والأمنية.

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وأضاف العوهلي: نسعى في الهيئة إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافداً رئيسياً لاقتصادها ومسهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، إضافة إلى تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في هذا القطاع، وتوطيد أسس أمنها القومي ودعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.

وأعرب عن فخره واعتزازه بوجود عدد من المصنّعين المحليّين مع زيادة الاهتمام من القطاع الخاص الصناعي والخدمي، مشيراً إلى أن ما تمتلكه المملكة اليوم سيكون الأساس الذي سنبني عليه الصناعة العسكرية لتحقيق التحوّل في هذا القطاع بدعم لا محدود من القيادة ومستوى انفتاح غير مسبوق للمملكة التي ترتقي بمكانتها يوماً بعد يوم كوجهة للاستثمار في جميع المجالات، موضحاً أن عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة حتى تاريخه قد بلغ 25 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة انترا للتقنيات الدفاعية سلمان بن ناصر الشثري أن مشروع تطوير صيانة وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار سيبدأ تشغيله خلال الربع الأول من 2021م بحجم استثمارات اجمالية تبلغ 750 مليون ريال، مشيراً إلى أن متوسط نسبة التوطين في المشروع تقدر بـ 60% من إجمالي الأعمال والمكونات.

وأردف الشثري بقوله: سيخلق هذا المشروع ما يقارب من 500 وظيفة مباشرة بنسبة سعودة تبلغ 70% من إجمالي عدد الوظائف، كما يستهدف المشروع الوصول لنسبة صادرات خارجية تقدر بـ60% من إجمالي حجم الأعمال.

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وكان محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد شهد في وقت سابق تدشين الطائرة بدون طيار "عاصف" كجزء من دعم الهيئة للشركات السعودية العاملة والمستثمرة في القطاع، حيث تم تصميمها وصناعتها عن طريق شركة انترا للتقنيات الدفاعية وبأيادٍ سعودية بحسب المعايير العسكرية.

وكان قد أزيح الستار عن الطائرة بدون طيار "عاصف" لأول مرة في معرض دبي للطيران 2019، وتعمل بطريقة تكتيكية، وهي مزودة بمعدات متطورة ترتبط عادةً بأنظمة الطائرات من دون طيار الأكبر حجماً، حيث بإمكانها تنفيذ مجموعة واسعة من المهمات الاستطلاعية، تشمل دوريات الحدود، والتفتيش على خطوط الأنابيب، ودوريات الطرق السريعة وغيرها.