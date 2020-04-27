مبيعات التجارة الإلكترونية تتجاوز 25 تريليون دولار في عام

قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) حجم مبيعات التجارة الإلكرتونية بنحو 25.6 تريليون دولار في عام 2018 على مستوى العالم، بنسبة ارتفاع 8% مقارنة بـ 2017.

ووفقا لتحليلات المنظمة، الصادرة اليوم الاثنين، فإن مبيعات التجارة الإلكترونية لعام 2018، والتي تضمنت المبيعات من التاجر إلى تاجر (B2B) ومن التاجر إلى المستهلك (B2C)، مثلت نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم خلال هذا العام.

وأشار التقرير الصادر عن المؤتمر، واطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، إلى أن أزمة فيروس كورونا ساهمت في تسريع انطلاق الحلول الرقمية، والأدوات والخدمات، لكن التأثير العام على حجم التجارة الإلكترونية في 2020 مازال من الصعب تحديده، وفقا لما قاله شاميكا سيريماني، المدير المختص بالتكنولوجيا واللوجستيات في أونكتاد.

وتوقع التقرير أن 1.45 مليار شخص حول العالم، أو شخص لكل 4 أشخاص عمرهم 15 عاما فأكبر، قام بعمليات شراء عبر الإنترنت في 2018.

وأظهرت بيانات المنظمة أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم التجارة الإلكرتونية التي تمت بها، وبلغت قيمتها 8.64 مليار دولار، ما يمثل نحو ثلث التجارة الإلكترونية، تلتها اليابان بـ 3.28 تريليون دولار، ثم الصين بـ 2.3 تريليون دولار.

وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة بـ 1.364 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 918 مليار دولار، ثم فرنسا بـ 807 مليارات دولار.