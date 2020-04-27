 بنك ميتسوبيشي يتوقع انكماش اقتصادات الخليج 3.7%

توقعت مجموعة "ميتسوبيشي المالية" اليابانية، أن ينكمش اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3,7% هذا العام، مقارنة مع توقعات البنك السابقة بتحقيق نمو بـ2,9%.

وتوقع البنك أن يكلف تراجع أسعار النفط دول الخليج خسائر للإيرادات بحوالي 72 مليار دولار، لكل تراجع بـ10 دولارات في أسعار برميل النفط.

كما توقع البنك أن تحتاج هذه الدول إلى تمويلات بـ208 مليارات دولار في حال استمرار معدل سعر خام برنت عند 43 دولاراً للبرميل.

وقال البنك في بيان "ستواجة دول منطقة مجلس التعاون الخليجي صعوبات في ظل صدمتين تميلان للهبوط الشديد- على جانب الطلب من تبعات كوفيد-19 وعلى جانب العرض التحديات الناجمة عن انهيار سعر النفط".

وأضاف "واجهت منطقة مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات على مدار العقود الماضية، لكن نادراً ما تتدهور التوقعات في الأجل القريب بشكل كبير للغاية".

وتراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل مؤشرات على أن مخزونات النفط تمتلئ سريعا، بالإضافة لانهيار الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وتراجع خام برنت 1.08 دولار أو 5% إلى 20.36 دولار للبرميل.