أدنى مستوى لأرباح الشركات البريطانية منذ 2009.. ما السبب؟

كشفت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن ربحية الشركات البريطانية تراجعت إلى أدنى مستوى خلال أكثر من 10 أعوام في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2019، بفعل مخاوف بشأن الضبابية السياسية المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي أكثر من تفشي كورونا.

وانخفض صافي معدل العائد للشركات الخاصة غير المالية إلى 9.3% في الربع الأخير من العام مقارنة مع 9.8% في الربع الثالث من 2019، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من 2009 عندما كان الاقتصاد في أوج الأزمة المالية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية "زيادة صافي رأس المال الموظف اقترن مع انخفاض صافي فائض التشغيل وأدى إلى الحركة النزولية في صافي معدل العائد".