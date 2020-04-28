رويترز: محادثات لإصدار سندات سعودية مقومة باليورو

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر لم تسمها، أن مجموعة من البنوك تبدأ محادثات مع السعودية بشأن إصدار محتمل لسندات مقومة باليورو هذا العام.

وقال مصدران مطلعان إن السعودية ستصدر على الأرجح سندات مقومة باليورو هذا العام وإن بعض البنوك بدأت التقدم بمقترحات لبيع الدين المحتمل.

موضوع يهمك قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا كارستن شبور، إنه سيكون من الصعب إدارة دفة الشركة في ظل نفوذ مفرط... لوفتهانزا تحذر:لا يمكن إدارة الشركة بظل نفوذ حكومي مفرط شركات

وصرح أحد المصدرين أن الإصدار سيكون على الأرجح في يونيو حزيران وبنفس حجم الإصدار الماضي لسندات مقومة باليورو في المملكة.

وجمعت السعودية 3 مليارات يورو من أول طرح لسندات مقومة باليورو في يوليو تموز الماضي. ولم يذكر المصدران أسماء البنوك التي تجري محادثات مع السعودية بشأن الطرح المحتمل.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قال إن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي لن يتجاوز 110 إلى 120 مليار ريال، أي في نطاق ما هو متوقع في الموازنة.

وأشار الوزير في آخر إحاطة إعلامية له حول مستجدات جائحة كورونا، قبل عدة أيام إلى اعتزام الرياض إصدار أدوات دين بـ100 مليار ريال فوق ما هو مقدر في الموازنة، بسبب تأثيرات أزمة كورونا.

وكشف أن المملكة قد تزيد إصدارات الدين حتى تصل إلى 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ 120 مليار ريال السابقة، فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال.

كما قال وزير المالية السعودي، إن بلاده تدرس فتح الاقتصاد بالتدرج، وبما لا يضر بالإجراءات الصحية، كاشفا عن اجتماع بين وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي لتنسيق الخطوات على هذا الصعيد.