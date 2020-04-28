متاجر فرنسا تفتح أبوابها 11 مايو من دون المطاعم

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الثلاثاء أن المتاجر، باستثناء المطاعم والمقاهي، ستفتح أبوابها مجددا اعتبارا من 11 أيار/مايو مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، بينما ستبقى صالات السينما والمسارح وكبرى المتاحف مغلقة.

وسيعاد كذلك فتح أسواق بيع المواد الغذائية، بحسب فيليب الذي أشار إلى أنه سيتم اتّخاذ قرار بشأن المطاعم أواخر أيار/مايو.

وسيعاد كذلك فتح المكتبات والمتاحف الصغيرة، بحسب فرانس برس.

وأفاد بأن الرياضات الاحترافية ومن ضمنها كرة القدم، لا يمكن أن تستأنف نشاطها قبل سبتمبر بسبب القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء كلام فيليب خلال مؤتمر صحافي تطرق فيه إلى خطط حكومته لرفع القيود تدريجيا في فرنسا وقال بأنه لا يمكن تنظيم أي حدث يتخطى الحضور فيه 5 آلاف شخص حتى سبتمبر على الأقل.