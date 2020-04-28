مصر.. ارتفاع أسعار الشحن الجوي يضغط على المصدرين

اقترح طارق درويش رئيس لجنة النقل والطيران في الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن يجري تحديد جزء من أموال دعم المصدرين لتكون مخصصة لدعم الشحن الجوي الذي قفزت أسعاره بمقدار الضعف بسبب جائحة كورونا.

وأضاف درويش في مقابلة مع "العربية" أن مشكلة ارتفاع أسعار الشحن عالمية، بسبب الجائحة التي تضرر منها قطاع الطيران بصفة عامة، مؤكدا أن دعم الدولة للمصدرين عبر الشحن الجوي للسلع سريعة التلف سينعكس إيجابا على صورة الوفاء بالتزامات المصدرين المصريين في الخارج.

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وقال إن سعر نقل الطن جواً كان على سبيل المثال، بمبلغ 10 جنيهات للطن، تضاعف حالياً إلى 20 جنيهاً، مقترحاً أن تعمل الدولة على أن تكون الزيادة فقط 50% للمساعدة على تجاوز الأزمة.

ووجهت جمعية المصدرين المصريين استغاثة لوزير الطيران المدني، من أجل التدخل لحل أزمة المصدرين وعقد لقاء معهم للتعرف على العقبات التي تواجههم.

وأشارت الجمعية إلى أنه بعد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر؛ بسبب فيروس كورونا، تم إخطار المصدرين بجدول رحلات الشحن الجوى والمستثناة من قرار التعليق، موضحة أن أزمة المصدرين حاليا تكمن فى ارتفاع أسعار الشحن الجوي للضعف.

وأشارت إلى أنه قبل تداعيات الفيروس كان أعلى سعر لشحن الخضراوات يصل لنحو 12 ألف جنيه للطن، ولكن بعد قرار وقف الحركة وصل السعر لـ 24 ألف جنيه للطن الواحد.

وأوضحت جمعية المصدرين أنه رغم إبلاغ المصدرين من قبل الناقل الجوي بأن هذه الأسعار مؤقتة إلا أنها تمثل عبئاً كبيراً عليهم.