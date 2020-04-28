هذا تأثير كورونا على أكبر اقتصاد أوروبي

قال معهد إيفو الاقتصادي الألماني، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6.6% هذا العام بسبب فيروس كورونا وألا يعود الإنتاج في البلاد لمستويات ما قبل الجائحة حتى نهاية 2021.

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وذكر المعهد أن أكبر اقتصاد أوروبي انكمش 1.9% في الربع الأول من 2020، مضيفا أن من المتوقع أن يبلغ الانكماش في الربع الثاني 12.2% على أساس بيانات استغلال طاقة الشركات.

وقال تيمو فولمرشاوسر رئيس التوقعات الاقتصادية في المعهد "لن نعود لوضع ما قبل كورونا حتى نهاية 2021" مضيفا أن هذا يعني نموا اقتصاديا 8.5% في 2021.

وأضر تعطل التجارة العالمية بسبب الجائحة بالمصانع في ألمانيا، وهي محرك الصادرات في أوروبا، بينما أدت إجراءات العزل المحلية لاحتواء الفيروس لسحق الإنفاق الاستهلاكي.

واستجابت الحكومة للوضع بإجراءات تشمل حزمة تحفيز بقيمة 750 مليار يورو (812.25 مليار دولار) ولكن تقدم الاقتصاد مرهون بسرعة تخفيف إجراءات العزل في ألمانيا.