سلطنة عمان تعلن توطين وظائف الشركات الحكومية

أفادت وكالة الأنباء العمانية أن وزارة المالية أبلغت الشركات التابعة للدولة يوم الأربعاء بإحلال المواطنين محل العمال الأجانب، في إطار جهود لتطوير القوى العاملة الوطنية.

يأتي ذلك ضمن سياسة توطين تستهدف زيادة أعداد الوظائف المتاحة للعمانيين وتحسين جودتها.

#وزارة_المالية تصدر منشورا ماليا إلى كافة الشركات الحكومية. pic.twitter.com/JEsB8IIy0o — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 29, 2020

وتضغط أسعار النفط المنخفضة والتأثر الاقتصادي الناجم عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد على الأوضاع المالية.

وقبل أسبوعين، حظرت الدولة على الشركات الخاصة محاولة تخفيف العبء الاقتصادي لأزمة الفيروس عن طريق تسريح الموظفين العمانيين، بحسب "رويترز".

وحثت شركات القطاع الخاص أيضا على توطين الوظائف، حيث يشكل العاملون الوافدون ثلث السكان.

وعلى مدى الأسبايع القليلة الماضية، أعلنت عمان - التي سجلت حتى يوم الأربعاء 2274 حالة إصابة بفيروس كورونا وعشر وفيات بسببه - تخفيضات على الميزانية لتحقيق الاستقرار بالاقتصاد.