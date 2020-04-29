ميزانية السعودية.. 192 مليار ريال إيرادات الربع الأول من 2020

أعلنت وزارة المالية السعودية التقرير ربع السنوي لأداء الميزانية العامة خلال الربع الأول، والذي تضمن تحقيق إيرادات بقيمة 192 مليار ريال، خلال فترة 3 أشهر من يناير حتى نهاية مارس 2020.

وبلغت نفقات ميزانية المملكة في نفس الفصل من السنة نحو 226.2 مليار ريال وبذلك بلغ عجز الميزانية 34.1 مليار ريال.

واتخذت الحكومة السعودية عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، شملت زيادة الإنفاق على القطاع الصحي إضافة إلى عدد من مبادرات دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.

موضوع يهمك أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال.ووصف الملك سلمان... ميزانية السعودية 2020.. 833 إيرادات مقدرة والمصروفات 1020 ملياراً اقتصاد

وأظهرت نتائج الأداء المالي للربع الأول من العام 2020، إيرادات نفطية 128.77 مليار ريال، مقارنة مع 169 مليار ريال في الربع الأول من 2019.

وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية 63.3 مليار ريال، مقابل 76.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.



وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات 30.4 مليار ريال، والإيرادات الأخرى 23 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالتمويل كشفت أرقام الربع الأول الحصول على تمويل من الحساب الجاري 9 مليار ريال، وتمويل من الدين الداخلي 11.2 مليار ريال، و18.5 مليار ريال تمويل خارجي.

كانت وزارة المالية السعودية قد بدأت منذ عام 2017 بالإعلان عن بيانات الميزانية ربعياً، بهدف تعزيز الشفافية.

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