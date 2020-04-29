4 مايو.. تونس ترفع القيود تدريجيا بعدة قطاعات اقتصادية

تبدأ تونس من 4 مايو تخفيف القيود تدريجياً بعدة قطاعات، من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في 17 مارس الماضي، إغلاق حدودها الجوية الدولية، والبرية مع ليبيا والجزائر، والتخفيض بعدد ساعات العمل، في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع الإصابات المسجلة لديها.

وقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ آنذاك إنه تقرر غلق الحدود الجوية والبرية، باستثناء رحلات البضائع والسلع، ومنع التجمعات والأسواق، والعمل بنظام الحصة الواحدة لمدة 5 ساعات ولزمنين مختلفين، وذلك لتقليص الضغط على وسائل النقل العمومية، إضافة إلى تأجيل كل التظاهرات والأنشطة الرياضية.

كما أكد أن مواجهة كورونا تقع على عاتق الجميع، داعياً التونسيين إلى البقاء في منازلهم وتطبيق الحظر على أنفسهم، مشيراً إلى أنه تم تركيز صندوق تبرعات لتوفير التمويلات اللازمة لمجابهة هذا الفيروس.

ويشعر التونسيون بقلق عميق من تفشي كورونا وشكوك إزاء قدرة الدولة على مواجهته، بسبب الصلات الوثيقة بين بلادهم وأوروبا التي يتفشى فيها كورونا بشكل كبير، حيث استقبلت تونس خلال الأسابيع الماضية آلاف الزوار من البلدان الأوروبية.