أين تكمن فرص الاستثمار عالمياً رغم الضبابية؟

قال نجيب ساويرس - رئيس شركة أورسكوم للاستثمار - إن الفرص الاستثمارية في الوقت الحالي ستأتي في قطاعات سياحية، مثل شركات الفنادق والطيران لأن الأزمة ساهمت بإفلاس العديد من هذة الشركات. "من لديه الثقة في أن الحياة ستعود مجدداً لطبيعتها سيغامر بشراء هذه الأصول اليوم، خصوصاً مع تكبد هذه الشركات خسائر كبيرة وعدم قدرتها على معاودة النشاط مرة أخرى في المستقبل القريب.

وأضاف ساويرس في لقاء مع "العربية" "أن الشركات التي تعتمد على الإعلانات تراجعت أسعارها بشكل كبير نتيجة الأزمة. هذه الشركات لديها عدد كبير من الموظفين. القطاع الوحيد الذي لم يتأثر بشكل كبير في هذه الأزمة هو قطاع البنوك لأنها أزمة نفسية أكثر من كونها أزمة مالية.

وحول الإجراءات الاحترازية ومرحلة التعافي، أكد ساويرس على أن استمرار إجراءات العزل ستؤدي لعواقب اقتصادية وخيمة. وأضاف "الإجراءات الاحترازية المتخذة خلال الأشهر الماضية كافية وكل دولة لها قدرة معينة على استمرارية الإغلاق وقد يمتد التأثير على السنة الماضية. الفرص في اليونان وإيطاليا وإنجلترا في مجالات الإنترنت والطيران والإعلانات".

وتابع "قمت بزيادة استثماري في الذهب وسأستمر بزيادتها مستقبلاً لأن الذهب هو المعدن الوحيد الذي يصمد بالأزمات السياسية والاقتصادية".