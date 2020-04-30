ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا 13.2% خلال أبريل

ارتفع عدد العاطلين في ألمانيا بنسبة 13.2% في نيسان/إبريل بسبب وباء كورونا كوفيد-19، في أكبر زيادة خلال شهر منذ 1991، حسبما أعلنت وزارة العمل الألمانية الخميس.

وسجلت وكالة التوظيف 308 آلاف عاطل عن العمل جدد بالمقارنة مع معطيات الشهر السابق، ليرتفع بذلك عدد العاطلين عن العمل إلى مليونين و644 ألف شخص، ومعدل البطالة إلى 5.8%.

كان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير توقع أن ينكمش اقتصاد بلاده بنسبة 6.3% في 2020 بسبب تداعيات تفشي وباء كوفيد-19.

وهو أكبر انخفاض في أكبر اقتصاد في أوروبا منذ بدء تسجيل هذه الإحصاءات في العام 1970.

وقال ألتماير إنّ "آثار الوباء ستدفع اقتصادنا إلى الركود بعد 10 سنوات من النمو"، مضيفاً أن الحكومة تتوقع انتعاش الاقتصاد في 2021.