السعودية تستهدف تصنيع 3 ملايين كمامة طبية يومياً بحلول يوليو

قال رئيس التجمعات الصناعية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، نزار الحريري، إن المملكة تستهدف تصنيع 3 ملايين كمامة طبية يومياً بحلول مطلع يوليو من 700 ألف حالياً.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية"، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قامت بمبادرة تطلب من المتخصصين وتوظيف خاصية الطباعة الثلاثية الأبعاد للمساعدة بصناعة أجهزة تنفس بسبب الطلب المتزايد عليها، بالإضافة لعدم قدرة سلسلة الإمدادات العالمية على توفيرها بالأعداد المطلوبة. "هناك 7 شركات دخلت لتصميم النموذج الأولي لهذه الأجهزة داخل السعودية. بالإضافة لمنح 45 ترخيصاً لتصنيع المعقمات في السعودية منذ بدء جائحة كورونا".

ولفت إلى أنه من المستهدف بدء إنتاج الكحول الطبي في السعودية مطلع يوليو.

وقال "الطاقة الإنتاجية لتصنيع المعقمات في السعودية تقف حالياً عند 3 ملايين لتر أسبوعياً".