الفدرالي يبقي الفائدة قرب الصفر ويتعهد بمساعدة الاقتصاد

أبقى الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة قريبة من الصفر مجددا، مع تعهده ببذل ما يلزم لدعم الاقتصاد الأميركي.

ومن جهته، أكد الفدرالي التزامه بتسخير شتى أدواته لدعم الاقتصاد في هذا الوقت العصيب، وبما يخدم تحقيق أهدافه المتمثلة في أقصى توظيف واستقرار الأسعار.

وأشار الاحتياطي الفدرالي إلى أنه سيستمر بشراء سندات الخزينة والرهن العقاري لضمان بقاء معدلات الفائدة منخفضة وللتأكد من استمرار الشركات في الإقراض بسهولة.

وفي غضون أسابيع، انتقل الاقتصاد الأميركي من بطالة متدنية غير مسبوقة إلى تقديم نحو 30 مليون شخص طلبات للحصول على إعانة البطالة، وسط تهاو حاد للنشاط هو الأشد منذ الكساد العظيم مع إغلاق السلطات الحكومية في أنحاء البلاد قطاعات واسعة من الصناعة والتجارة لكبح انتشار فيروس كورونا.