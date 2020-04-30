تحويلات الوافدين من السعودية تقفز 6% لـ33.9 مليار ريال

بلغت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية 12.2 مليار ريال في شهر مارس الماضي، مرتفعة 8.7% عن مستواها في شهر مارس 2019، حيث كانت 11.258 مليار ريال.



وعلى مستوى شهري، سجل إجمالي التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في المملكة ارتفاعا بنسبة 12.7%، حيث كانت في فبراير الماضي 10.842 مليار ريال نهاية عام 2019.



وخلال الربع الأول من 2020، بلغت قيمة تحويلات الوافدين من السعودية 33.855 مليار ريال، مقابل 31.934 مليار ريال، في الربع الأول من 2019، بارتفاع 6%.



وفي سياق متصل، ارتفعت تحويلات السعوديين للخارج في مارس الماضي بنسبة 21% إلى 5.162 مليار ريال، مقابل 4.267 مليار ريال، في مارس 2019.



وعلى أساس شهري، ارتفعت تحويلات السعوديين إلى الخارج بنسبة 21.4%، حيث كانت في شهر فبراير الماضي 4.252 مليار ريال.



وبدأت السعودية تطبيق برامج لتوطين الوظائف، بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.



وخلال الربع الرابع من عام 2018، بلغت قيمة تحويلات الأجانب 32.93 مليار ريال، مقابل 38.261 مليار ريال في الربع الرابع من 2017، بتراجع 14%.



وكانت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية خلال 2019 قد سجلت تراجعاً بنسبة 8% لتصل إلى 125.5 مليار ريال، مقارنة مع 136.4 مليار ريال في عام 2018.