رئيس الفدرالي: سنشهد انكماشا "غير مسبوق" بالربع الثاني

حذر رئيس البنك المركزي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء، من أن الاقتصاد الأميركي "قد يتراجع إلى مستوى غير مسبوق في الربع الثاني" من 2020 بسبب وباء كوفيد-19.

وأعلن خلال مؤتمر صحافي "لا نعرف بعد حجم ومدة التباطؤ الاقتصادي، وهما إلى حد كبير رهن بسرعة احتواء الفيروس"، مشدداً على أن الاحتياطي الفدرالي سيسعى إلى ضمان "انتعاش متين قدر الإمكان".

موضوع يهمك أبقى الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة قريبة من الصفر مجددا، مع تعهده ببذل ما يلزم لدعم الاقتصاد الأميركي.ومن جهته، أكد... الفدرالي يبقي الفائدة قرب الصفر ويتعهد بمساعدة الاقتصاد اقتصاد

ولتحقيق هذه الغاية سيستخدم البنك المركزي كل الأدوات المتاحة لأن الاقتصاد "سيحتاج بالتأكيد إلى دعم أكبر" مما قدم حتى الآن، على قول باول.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، انكمش الاقتصاد الأميركي بأكبر وتيرة في 11 عاما ولأول مرة منذ 6 أعوام.

إذ تراجع بنسبة 4.8% في الربع الأول وهي أعلى نسبة منذ عام 2009.

علما أن مكتب الميزانية في الكونغرس بات يتوقع أن يتراجع النشاط الاقتصادي في الربع الثاني بنسبة أربعين في المئة.

هذا وأظهرت البيانات تراجع انفاق المستهلكين والذي يشكل 70% من النشاط الاقتصادي في البلاد بنسبة 7.6% وهي أعلى نسبة تراجع منذ عام 1980.