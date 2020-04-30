صندوق التنمية الزراعي: تخصيص 3 مليارات قروض تمويلية

صدر الأمر السامي في السعودية بالموافقة لرفع إيقاف الإقراض للقروض العادية في منطقة الدرع العربي، وذلك في إطار السعي للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي.

من جهته، أكد مدير عام صندوق التنمية الزراعية في السعودية منير السهلي، في مقابلة مع "العربية"، أن الموافقة تفتح المجال أمام الصندوق لتقديم خدماته التمويلية ومنتجاته للمستفيدين في هذه المناطق بما يتماشى مع برامج الدولة في القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن هذه القروض التمويلية ستساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمنطقة وتوفير وظائف عمل.

كما أكد المدير أن الصندوق سيستقبل طلبات القروض العادية في مناطق الدرع العربي إلكترونيا اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأشار السهلي إلى أن الصندوق يخصص قروضا بـ3 مليارات ريال وفق خطة 2020، منها 350 إلى 400 مليون ريال في منطقة الدرع العربي.