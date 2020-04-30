مسؤول: الصين ملتزمة باتفاق تجارة المرحلة 1 رغم كورونا

قال مسؤول تجاري كبير إن الصين مازالت ملتزمة جدا بتعهداتها بموجب اتفاق تجارة المرحلة الأولى المبرم مع واشنطن، على الرغم من التداعيات الاقتصادية والصحية غير المسبوقة لتفشي فيروس كورونا.

وأكد المسؤول الأميركي أنه يتم الاتصال بشكل منتظم بخصوص تنفيذ اتفاق التجارة والتأكد من وفاء بكين بالتزاماتها العديدة لشراء السلع والخدمات الأميركية.

وأشار إلى أن مكتب الممثل التجاري الأميركي يُبقي الصين على قائمته للمراقبة فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية.

ويتابع عن كثب لمعرفة إن كانت تطبق التغييرات المتفق عليها في إطار اتفاق التجارة وتواصل فتح أسواقها للاستثمار الأجنبي.