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الجدعان للعربية: سنقترض 220 مليار ريال في 2020

قال إن السيولة متوفرة بشكل كبير جداً في القطاع المصرفي السعودي

المصدر: دبي - العربية.نت
وزارة المالية السعودية
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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة مع قناة "العربية"، إن المملكة تأثرت بشكل قوي بالتداعيات الاقتصادية للجائحة، ولا بد من الحرص الشديد في التعامل مع المالية العامة في هذه الفترة، والوضع الاقتصادي العالمي هش، ومن المهم التخطيط للأسوأ في هذه المرحلة.

وفيما يتعلق بسيولة المصارف قال الجدعان إن السيولة متوفرة بشكل كبير جدا في القطاع المصرفي السعودي.

وأشار الجدعان إلى أن وزارة المالية ستستمر في إصدار الدين محليا وخارجيا بحسب تكلفته، إلا أنه يجب الحرص على عدم زيادة تكلفة الدين.

وقال الجدعان "سنقترض هذه السنة ما يصل إلى 220 مليار ريال بحسب وضع الأسواق".

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