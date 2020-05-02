رغم كورونا.. بريطانيا تبدأ محادثات التجارة مع أميركا

ذكرت صحيفة ذا صن أن وزراء بريطانيين سيبدأون محادثات تجارة مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، مضيفة في تقرير لها أن بريطانيا أصدرت أمرا ببدء مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة رغم جائحة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة البريطانية أكدت مرارا رغبتها في التوصل لاتفاق تجاري مع عدة دول منها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، على غرار اتفاق كندا التجاري مع الاتحاد.

وكان ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن لبريطانيا التوصل لمثل هذا الاتفاق بعيدا عن قواعد الاتحاد.

وكانت فرنسا شككت في إمكانية التوصل لاتفاق تجارة أوروبي بريطاني جديد مثلما يريد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحلول نهاية العام.